Afrodisias Antik Kenti sanal alemde

Aydın’ın Karacasu ilçesinde bulunan ve pandemi nedeniyle kapalı olan dünyaca ünlü Afrodisias Antik Kenti ve Müzesi, ilk kez sanal aleme taşındı.

Dünya Müzeler Haftasında evde kalanların ayağına getirilen Unesco Dünya Mirasındaki müze ve ören yerleri muhteşem görüntüleri ile göz kamaştırıyor.

Günümüzde de yılda 250 binden fazla yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği önemli bir hazine olan Afrodisias Antik Kenti, dünyayı saran korona virüs nedeniyle ziyaretçilerinden mahrum kaldı. Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında uzun süredir ziyarete kapalı kalan Antik kent, müze ve ören yerlerini sanal alemde ziyaretçileri ile buluşturacağız. Korona virüsle mücadele ile ilgili tüm tedbirleri alan müze yönetimi 1 Haziranda ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak. Hazırlık çalışmaları kapsamında müze ve ören yeri girişlerinde termal kamera ile ateş ölçümü hazırlıkları, dezenfekte işlemleri ve ziyaretçilerin maske ile içeri girmeleri konusundaki çalışmalar Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Kenan Çiftçi ve Afrodisias Müze Müdürü Tenzile Uysal tarafından test edilerek yerinde denetlendi.