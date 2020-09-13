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Afrodisias ünlü ressamın fırçasında Karacasu ilçe merkezine taşınacak

AYDIN HABERLERİ  | 13.09.2020 16:37 | Son Güncelleme

Avrupa’nın birçok ülkesinde çizdiği resimleri sanatseverlerin beğenisine sunan dünyaca ünlü Azerbaycan asıllı Rus ressam Eldar Zeynalov, Karacasu’da Başkan Zeki İnal’ın davetiyle harika eserler ortaya çıkarmaya hazırlanıyor.Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal’ın daveti üzerine Karacasu’ya gelen dünyaca ünlü Azerbaycanlı Prof.

Avrupa’nın birçok ülkesinde çizdiği resimleri sanatseverlerin beğenisine sunan dünyaca ünlü Azerbaycan asıllı Rus ressam Eldar Zeynalov, Karacasu’da Başkan Zeki İnal’ın davetiyle harika eserler ortaya çıkarmaya hazırlanıyor.
Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal’ın daveti üzerine Karacasu’ya gelen dünyaca ünlü Azerbaycanlı Prof. Dr. Mimar ve Ressam Eldar Zeynalov, Karacasu’da başta belediye binası olmak üzere birçok alanda çalışarak Afrodisias’ı Karacasu ilçe merkezine taşımaya hazırlanıyor.
Afrodisias’tan çok etkilendiğini ve adeta aşık olduğunu söyleyen Azeri Ressam Zeynalov, belediye binasının dış mekan duvarlarını Afrodisias tetrapylon ve heykellerinin çizimleri ile donatacak. Haydar Aliyev’in eski korumalarından Zeynalov, “Karacasu’nun her yeri tarih koksun. Afrodisias müzeye hapsolmasın ve insanların beynine kazınsın. Herkes, tarihi Karacasu’da yaşayarak okusun” dedi.
Ressam Zeynalov ilk olarak 2017 yılında geldiği Karacasu’da Prof. Dr. Ali Küpelioğlu ile Osmanlı mimarisi olan tarihi Dandalos Hotel konağında yaptığı çalışmalar ile adından söz ettirmişti. Zeynalov o yıllarda Karacasu’da birçok dokunuş yapmak istediğini ve bununla ilgili olarak dönemin belediye başkanı ile görüştüğünü fakat gerekli desteği görmediğini ifade etti.
İtalya’da yaşayan ve 25 dil bilen Rus vatandaşı dünyaca ünlü Azeri Ressam Zeynalov, ‘’Karacasu tarih kokan nadide bir ilçe. Buradan ve Afrodisiastan çok etkilendim. Adeta aşık oldum. Karacasu’ya ilk olarak 2017 yılında Ali Küpelioğlu’nun davetiyle geldim. Dandalos Hotel’in iç kısmını baştan oluşturarak Afrodisias’ı ilçe merkezinde bir yerlere taşıdık. O dönemde belediye başkanı ile görüştük ama gerekli desteği bulamadım. Türkiye’nin birçok ilinde çalışmalarımı sürdürürken yeni seçilen Başkan Zeki İnal bana ulaşarak birlikte çalışmak istediklerini iletti. Memnun oldum. Bugün buraya gelerek incelemelerimizi tamamladık. Belediye binası başta olmak üzere birçok noktada resimlerimizle Afrodisias’ı Karacasu’ya taşıyacağız. Karacasu’nun her yeri tarih koksun. Afrodisias müzeye hapsolmasın ve insanların beynine kazınsın. Herkes, tarihi Karacasu’da yaşayarak okusun. Karacasu’nun her yerinde tarih yaşatılacak. Karacasu daha çok tanınacak ve daha çok turistin ziyaret ettiği bir cazibe merkezi olacak’’ diye konuştu.
Ülkemizde başta Antalya, Iğdır ve Aydın’ın Karacasu ilçesinde yaptığı çalışmalar ile tanınan Zeynalov Avrupa’nın birçok ülkesinde çalışmalar gerçekleştiriyor.
Antalya’nın Alanya ilçesinde çizimleri ile sergi açan Ressam Zeynalov, sergide resmettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk portrelerine değer biçemediği için Atatürk portresini kendisine sakladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın portresini de kendilerine hediye etti.

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