Güllü soruşturmasında 3 kişi gözaltına alındı! Savcılık harekete geçti! 'Ciddi cinayet şüphesi var'

Şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, yurt dışına kaçma hazırlığındayken polis ekipleri tarafından Büyükçekmece'de gözaltına alındı. İstanbul'da gözaltına alınan Gülter ve Ulu ile bir kişi, polis ekiplerince Yalova'ya getirildi.

Öznur Yaslı İkier

Yalova'da, "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu İstanbul'da gözaltına alındı.

Operasyonda evde bulunan 17 yaşındaki bir isim daha gözaltına alındı. Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6 katlı binadaki evinin teras penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, bir süredir teknik takip altında tutuldukları öne sürülen Gülter ve Ulu'nun, yurt dışına çıkış hazırlıkları yaptıkları iddiası üzerine gözaltı kararı verildi. Karar üzerine Gülter ve Ulu, İstanbul'da belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

İstanbul'da gözaltına alınan Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu ile bir kişi, polis ekiplerince Yalova'ya getirildi. Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra Yalova Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin buradaki işlemleri sürüyor.

CNN Türk İstanbul Haber Koordinatörü Nihat Uludağ, şarkıcı Güllü’nün kızı Tuğyan Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun gözaltına alınması üzerine şu detayları paylaştı:

'CİNAYET SORUŞTURMASINA DÖNDÜ'

“Güllü’nün kızının gözaltına alınmasıyla birlikte cinayet şüphelisi yani kasten öldürme suçlamasıyla soruşturma cinayet soruşturmasına döndü. İfadeleri alınacak. Kritik gün bugün, anladığımız kadarıyla olay yerinde itme mi yoksa kazara düşme mi olduğunu anlatan rapor savcılığa bugün teslim ediliyor ve savcılıkta ciddi bir cinayet emaresi oluşuyor. Savcılık, aslında Güllü’nün kızının kaldığı binada adım adım takip ediyor ve adeta ensesinde. Kaçma ihtimaline karşı tedbir almış savcılık. Bu ne anlama geliyor, savcılık bugün fiziki bir emareye ulaştı.

Valizle binadan çıkmalarıyla birlikte kıskıvrak suçüstü yakaladılar. Kızı Tuğyan Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun ifade işlemleri gerçekleştirilecek. İlk ifadeleri tanık ifadeleriydi, şu dakika itibari ile şüpheli olarak ifadeleri alınacak ve mahkemeye sevk edilecek. Mahkeme, savcılığın çalışmasını yeterli bulup cinayet suçlamasıyla ilgili fiziki bilgi ve belgeleri doğru bulursa cinayet soruşturması başlayacak.”

"SAVCILIĞIN ELİNDE CİDDİ BİLGİ VE BELGELER VAR"

Uludağ, “Aldığımız bilgilere göre Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının elinden çok ciddi belge ve bilgiler var. Şüpheli ölüm soruşturmasını cinayet soruşturmasına dönüştü. Yurt dışına kaçma ihtimaline karşı cinayet suçlamasıyla gözaltına alındılar. Şarkıcı Güllü’nün kızı Tuğyan Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde valizleri ile binadan çıkıp kaçma hazırlıkları yaptıkları sırada Yalova Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı sivil ekipler tarafından gözaltına alındı. Güllü'nün kapıya son sistem kilit mekanizması ve 5 ayrı noktada güvenlik kamerası sistemi yerleştirdiğini görüyoruz. Bu, Güllü'nün ciddi bir güvenlik endişesi duyduğunu ortaya çıkıyor ve salondaki güvenlik kamerasının fişi çekiliyor, bu da önemli bir soru işareti. Salondaki kameranın fişinin çekilmesi nedeniyle olay yerinin kaydı alınamadı.” dedi.

