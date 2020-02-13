AFSİAD’dan Basın Yayın Derneği’ne ziyaret

Afyonkarahisar Sanayici ve İşadamları Derneği (AFSİAD) Başkanı Kadir Sayın ve yönetim kurulu üyeleri Afyonkarahisar Basın Yayın Derneği’ni ziyaret etti.

AFSİAD Başkanı Kadir Sayın ziyaret sırasında dernek olarak basınla birlikte Afyonkarahisar çatısı altında sosyo-ekonomik anlamda neler yapabileceklerini birlikte tartışmak istediklerini kaydetti. Bu konuda bir yol haritası belirlemek istediklerinden söz eden Sayın, “Ziyaret talebimizi kabul ettiğiniz için yönetim kurulum ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Afyonkarahisar’ın gelişimi, daha iyiye gitmesi için bizler iş dünyasının temsilcileri olarak, sizlerde güzide basın kuruluşlarımız olarak sürekli gayret içerisindeyiz. Malumuz olduğu üzeri kısa bir süre önce kongremizi gerçekleştirdik ve arkadaşlarımızla birlikte biz AFSİAD’ın yönetimini üstlendik. 30 yıla yaklaşan geçmişiyle AFSİAD’ın ilimiz ekonomisine, sosyal yaşamına ve toplum hayatının tüm alanlarına olan katkılarını sürdürmeye çalışacağız” dedi.

Önümüzdeki dönemde birbirinden önemli projeleri gerçekleştirme azminde olduklarını belirten Sayın, konuşmasının devamında “Bu çalışmalarımızda basın camiamızı da yanımızda görmekten büyük mutluluk duyacağız. Sizlerin desteğiyle daha güzel çalışmalara imza atacağımıza inanıyoruz” ifadelerine yer verdi.