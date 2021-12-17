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Afşin Belediye Başkanı Güven, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

17.12.2021 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afşin Belediye Başkanı Güven, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Afşin Belediye Başkanı Güven, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Güven, "yaşam", "spor" ve "haber" kategorilerinde beğendiği fotoğrafları seçti.

Güven, haber kategorisinde Muhammed Said'in "Esed rejiminin sivillere saldırısı", yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" ile spor kategorisinde Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" adlı fotoğrafını oyladı.

AA muhabirlerinin önemli ve kıymetli anları fotoğraflayarak ölümsüzleştirdiğini belirten Güven, "Anadolu Ajansının her yıl düzenlediği bu oylamalar, bir yıl içerisinde yaşadığımız süreci, sosyal değişimleri, ekonomik değişimleri, siyasal değişimleri ve savaşları gözler önüne seriyor. Bize tekrar hatırlatıyor ve bu yaşananların muhasebesini yapmamızı sağlıyor. Bu nedenle AA'yı bu çalışmalarından dolayı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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