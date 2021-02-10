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Afşin Belediyesi fotokamp düzenliyor

10.02.2021 13:57 | Son Güncelleme:
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Fotoğraf Sanatçısı Mustafa Ertekin öncülüğünde Afşin Belediyesinin katkılarıyla 1.

Fotoğraf Sanatçısı Mustafa Ertekin öncülüğünde Afşin Belediyesinin katkılarıyla 1. Ulusal Afşin Binboğa-Hurman Çayı Fotokampı düzenlenecek.
’Afşin Binboğa-Hurman Çayı Fotokampı’ adı verilen etkinlik 27-30 Mayıs 2021 tarihleri arasında ilçenin dağı, ovası ve köyleriyle 10 bölgede gerçekleşecek. Etkinlik kapsamında ülke genelinden yerli ve yabancı fotoğraf sanatçıları misafir edilecek.
Konuya ilişkin açıklamada bulunan Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, “Afşin sırtını Binboğa Dağları’na dayamış karşısına da Berit Dağı’nı almış, bununla da yetinmeyip bin bir çiçekle bezenmiş dağlarının koyaklarından kimi usul usul, kimi coşkuyla akan sularını da ovasında kucaklayıvermiş bir ilçedir. Sularının kaynaklarından çıkışı yanında dağlarını sümbüller, nevruzlar, ters laleler bürümüştür. Balını yapan arı, sütünü yapan koyun bunun en iyi tanığıdır. Hurman Çayı’nın Ceyhan Nehri’ne ulaşma sevdasına, coşkusuna başta Mağaraözü’nden ve Çobanpınarı’ndan çıkan su olmak üzere birçok kaynak destek verir. Bütün bu sıra dışı doğasına tarihi de eşlik eder. Luvilerden Roma’ya, oradan Selçuklulara yaşayan birçok kültür izlerini bırakmıştır Afşin’in dağına ovasına. Hurman Çayı üzerindeki Sütveren ve Hurman Kalesi, Kaşanlı Köyü’ndeki “Kız-Oğlan Kayası”, Binboğaların hemen yanı başına yapılmış Yediuyurlar’ın mekânı Eshab-ı Kehf bunlardan bazılarıdır. Tüm bunlara Aşık Mahzuni Şerif’i, Aşık Yener’i, Melulisi olmak üzere ozanlar yatağı oluşunu da eklersek, “Neden Afşin Fotokamp?” sorusunun cevabı da ortaya çıkar. Ulusal bazda katılımın olacağı etkinliğin ilçemizin tanıtımına büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.
1.Ulusal Fotokamp etkinliğinin amacını basın mensuplarıyla paylaşan Fotoğraf Sanatçısı Mustafa Ertekin, “Afşin doğasıyla, tarihiyle, kültürüyle görülmeyi, tanınmayı hak eden bir bölgedir. Ülkenin her fotoğrafçısına, doğaseverine katacağı değerleri vardır. Fotokamp bir yandan bu değerleri dışardan gelen katılımcısına sunmayı hedeflerken, diğer yandan Afşinlinin de kendi değerlerinin farkındalığına vesile olmayı amaçlamaktadır. Fotokamp bir yanıyla bölgenin her tür değerinin görsel hafıza oluşturmasına katkı verirken aynı zamanda ülke fotoğrafçılarının tanışması, kaynaşması ve paylaşması için de ortam sağlar” dedi.

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