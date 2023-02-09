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Afşin'de enkazdan çıkan değerli eşyalar sahiplerine teslim edildi

09.02.2023 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde arama kurtarma ekipleri, enkazdan çıkan para, altın ve değerli eşyaları sahiplerine teslim etti.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Çorum Oğuzlar Belediyesi ve Bayat Belediyesi arama kurtarma ekipleri de bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

Yeşilevler Mahallesi Selverdi Kooperatifi B Blok'ta yıkılan binada depremzedelerin değerli eşyalarına ulaşan ekipler para, altın, cüzdan gibi değerli eşyaları sahiplerine teslim etti.

Depremzedelerin tarifi üzerine de enkazdan ziynet eşyaları çıkarılarak sahiplerine verildi.

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Kahramanmaraş'taki "can kurtarma" telaşı fotoğraf karesindeKahramanmaraş'taki "can kurtarma" telaşı fotoğraf karesinde
Anahtar Kelimeler:
deprem Çorum Kahramanmaraş Afşin

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