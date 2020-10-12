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Afşin’de "Lavanta Kokulu Memleketim" projesi

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 12.10.2020 15:40 | Son Güncelleme

Afşin Belediyesi tarafından hazırlanan 1 milyon 200 bin lira bütçeli ‘Lavanta Kokulu Memleketim’ projesi Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) tarafından kabul edildi.Kahramanmaraş’ın Afşin Belediyesi ve DOĞAKA tarafından imzalanan ‘Lavanta Kokulu Memleketim’ projesi ile Afşin’e 1 milyon 200 bin lira yatırım yapılacak.

Afşin’de "Lavanta Kokulu Memleketim" projesi

Afşin Belediyesi tarafından hazırlanan 1 milyon 200 bin lira bütçeli ‘Lavanta Kokulu Memleketim’ projesi Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) tarafından kabul edildi.
Kahramanmaraş’ın Afşin Belediyesi ve DOĞAKA tarafından imzalanan ‘Lavanta Kokulu Memleketim’ projesi ile Afşin’e 1 milyon 200 bin lira yatırım yapılacak. Projenin imzalanmasının ardından basın mensuplarıyla bir araya gelen Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, projeyle birlikte aromatik bitkiler alanında büyük bir tesisin hizmete açılacağını söyledi.
Lavanta, gül, Maraş nanesi olarak bilinen yarpuz ve kekik noktasında ilçeye has ürünleri yetiştirmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Güven, “’Lavanta Kokulu Memleketim’ projesi bizim Afşin belediyesi olarak DOĞAKA’ya sunduğumuz bir projeydi. Projemiz kabul gördü ve geçen hafta çarşamba günü DOĞAKA sekreteriyle projeyi imzaladık. Projeyle üretim tesisleri kurulacak. İçerisinde bina tadilatı reyon yapımı gibi ayrıntılar var. Lavanta yağı üretimiyle ilgili 3 tonluk destilasyon tesisini hizmete açacağız. Özellikle lavanta üreten çiftçilerimizin ürünlerinin değerlendirilmesi ve günün ekonomik şartlarına göre pazarlanması gibi ihtiyaç duyduğumuz tesisleri kazanmış olacağız. Topraktan başlayıp ürün haline getirinceye kadar entegre işlemlerin tamamı Afşin’de yapılabilir hale gelecek. Çiftçilerimiz bir taraftan aromatik bitkiler ekip geçimlerini sağlarken diğer tarafta ticari kısmında iş adamlarımız bu işin ticaretine yavaş yavaş başlayıp ticari geliri de elde edeceğiz. Özellikle yerel kalkınma için çok önem arz ettiğini düşünüyorum. Özellikle kadın istihdam arttırıcı bir proje. DOĞAKA ile yaptığımız bu projede kadınların istihdamının arttırılmasını ön plana aldık" dedi.
Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven’in gayretlerinden etkilenen ve Hüyüklü Mahallesinde 2 dönüm araziye lavanta eken Ali Kaya lavantadan elde ettiği yağı Afşin Belediyesine teslim etti.

Afşin’de

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