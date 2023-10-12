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Afşin'deki 328 köy evinin kış gelmeden bitirilmesi hedefleniyor

12.10.2023 11:42 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, depremlerin ardından yapımına başlanan 328 köy evinin kaba inşaatı tamamlandı.

AFAD koordinesinde "Türkiye Tek Yürek" kampanyası çerçevesinde haziranda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Altaş, Hüyüklü, Nadır ve Soğucak mahallelerinde temeli atılan tek katlı köy tipi kalıcı afet konutlarının yapımı sürüyor.

Depremlerden en fazla etkilenen mahallelerdeki afetzedelerin, 3+1 şeklinde tek katlı olarak projelendirilen köy evlerine kıştan önce yerleşmesi için çalışılıyor.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, AA muhabirine, ilçenin normalleşmesi ve yeniden inşası için yoğun bir çaba harcadıklarını söyledi.

Hüyüklü Mahallesi'nde 80 konut planlandığını aktaran Güven, "Bu mahallemizde konut alanında yollarımızı açmış, şantiyemizi kurmuştuk. Geldiğimiz nokta itibarıyla çok sevinçliyiz, hızlı bir şekilde konutlarımız ilerliyor. Kış gelmeden önce hak sahiplerine köy evlerinin teslim edileceğini düşünüyoruz. Burada yapılan çalışmalar da bunu gösteriyor." diye konuştu.

"HEP BİRLİKTE AYAĞA KALKACAĞIZ"

Kırsal Altaş, Nadır ve Soğucak mahallelerinde de inşaatların sürdüğünü anlatan Güven, şunları kaydetti:

"Kalıcı köy konutlarının inşasını depremde yıkımın çok fazla olduğu güney mahallelerimizde başlattık. İnşallah kış gelmeden önce bu konutların tamamlanmasını ve depremde evlerini kaybeden vatandaşlarımızı yeni sıcak yuvalarına kavuşturmak istiyoruz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. 6 Şubat merkezli depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş olarak, Afşin olarak hep birlikte ayağa kalkacağız."

Şantiye şefi Zülfi Yeşilkaya da ilçe genelinde yapılan tek katlı köy tipi kalıcı afet konutlarında 3 farklı tip proje uyguladıklarını belirtti.

Afetzedeler için yapılan konutların en kısa zamanda hak sahiplerine teslimatı için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Yeşilkaya, bu kapsamda Altaş, Hüyüklü, Nadır ve Soğucak mahallelerinde 328 tek katlı köy tipi kalıcı afet konutlarının kısa bir süre sonra tamamlanıp teslim edilmesini öngördüklerini dile getirdi.

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