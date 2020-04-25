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  4. Aftan çıkıp sokakta yaşayan vatandaşa yardım gecikmedi

Aftan çıkıp sokakta yaşayan vatandaşa yardım gecikmedi

MUĞLA HABERLERİ  | 25.04.2020 18:52 | Son Güncelleme

Muğla’nın Menteşe ilçesinde, 7 yıl önce hapse giren ve infaz yasası ile tahliye edilen Cengiz Karademir yıllar önce yaşadığı sokağa geri dönmüş, pazar yeri içinde topladığı hurdalardan yaptığı yerde bir haftadır yaşıyordu.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde, 7 yıl önce hapse giren ve infaz yasası ile tahliye edilen Cengiz Karademir yıllar önce yaşadığı sokağa geri dönmüş, pazar yeri içinde topladığı hurdalardan yaptığı yerde bir haftadır yaşıyordu. Karademir’in yardımına Vefa Destek Grubu yetişti. Mağdur vatandaş pazartesi Kaymakam Caner Yıldız ile görüşene kadar bir otele yerleştirildi. Belediye ekipleri ise Karademir’in kaldığı yerdeki hurdaları topladı.
Karamehmet Mahalle Muhtarı Hayati Zorlu, "Mahalle sakinlerimin telefonla araması sonucu burada bir vatandaşın soğukta yattığını, bir haftadır burada kaldığını öğrendim. Bugün topladığı hurdaları hurdacıya teslim ettik. Kendisini de sosyal yardımlaşma aracılığı ile bir otele yerleştirmek için yola çıkıyoruz" dedi.
Bir haftadır sokakta yaşayan Cengiz Karademir ise, yapılan yardım nedeniyle yetkililere teşekkür etti.

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