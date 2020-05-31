YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Afyon Belediye Yüntaş, Enaboifo'yu transfer etti

Afyon Belediye Yüntaş, Enaboifo'yu transfer etti

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 31.05.2020 18:57 | Son Güncelleme

Afyon Belediye Yüntaş, Enaboifo'yu transfer etti

AFYONKARAHİSAR (AA) - Voleybolda Efeler Ligi'nin yeni takımlarından Afyon Belediye Yüntaş, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan Cansın Ogbai Enaboifo'yu kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, oyuncunun transferine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, geçen sezon İstanbul Büyükşehir Belediyespor forması giyen başarılı pasör çaprazı ve smaçör Cansın Ogbai Enaboifo'yu renklerine bağlamıştır. Kendisine hoşgeldin diyor, yeni sezonda başarılar diliyoruz." ifadesi yer aldı.

Öte yandan, yeni transfer Enaboifo ile bir yıllık sözleşme imzalandığı öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mahallelinin 20 yıllık veresiye borcunu kapattı ama bakkal isyan ettiMahallelinin 20 yıllık veresiye borcunu kapattı ama bakkal isyan etti
TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı! TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ailesiyle tartışarak kendini banyoya kilitleyen şahıs intihar girişiminde bulundu

Ailesiyle tartışarak kendini banyoya kilitleyen şahıs intihar girişiminde bulundu

Otogarda dezenfekte çalışması

Otogarda dezenfekte çalışması

Feci kaza, saniye saniye görüntülendi

Feci kaza, saniye saniye görüntülendi

Terminal ve Hat 250 1 Haziran’da hizmete başlıyor

Terminal ve Hat 250 1 Haziran’da hizmete başlıyor

Toroslar’daki parklar çiçek açtı

Toroslar’daki parklar çiçek açtı

Kartepe İHL Spor Salonu’nun dış cephesi tamamlandı

Kartepe İHL Spor Salonu’nun dış cephesi tamamlandı

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 31 Mayıs Pazar

İmsak
03:41
Sabah
05:28
Öğle
13:01
İkindi
16:55
Akşam
20:23
Yatsı
22:02

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler31 Mayıs Pazar

Efe Eczanesi
Merkez
Hilal Eczanesi
Merkez
Karakoç Eczanesi
Merkez
Gönüllü Eczanesi
Basmakci
Tahmisoğlu Eczanesi
Bolvadin
Derman Eczanesi
Cay
Çobanlar Eczanesi
Cobanlar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Bakıma muhtaç bireylere özel bayram etkinliği

Bakıma muhtaç bireylere özel bayram etkinliği

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Afyonkarahisar'da üzerine sıcak su dökülen bebek, ambulans helikopterle Eskişehir'e götürüldü

Afyonkarahisar'da üzerine sıcak su dökülen bebek, ambulans helikopterle Eskişehir'e götürüldü

Kumalar Dağı’ndaki şifalı su Ramazan ayında ilgi odağı oluyor

Kumalar Dağı’ndaki şifalı su Ramazan ayında ilgi odağı oluyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.