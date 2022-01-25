YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Afyon Belediyespor, Marko Filipovity'i transfer etti

Afyon Belediyespor, Marko Filipovity'i transfer etti

25.01.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyon Belediyespor, Marko Filipovity'i transfer etti

AFYONKARAHİSAR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi takımlarından HDI Sigorta Afyon Belediyespor, Marko Filipovity'i kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son olarak İspanya Ligi’nde Obradoiro forması giyen, geçen sezon da İtalya Ligi’nde oynayan 25 yaşındaki Macar milli oyuncu Marko Filipovity’nin transfer edildiği belirtildi.

​​​​​​​

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinsel hayatınızı önemsiyorsanız hemen o telefonu elinizden bırakınCinsel hayatınızı önemsiyorsanız hemen o telefonu elinizden bırakın
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
Afyonkarahisar'ın 120 yıllık kış lezzeti "kaymak dolması" beğenilerek tüketiliyorAfyonkarahisar'ın 120 yıllık kış lezzeti "kaymak dolması" beğenilerek tüketiliyor
Anahtar Kelimeler:
transfer

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 25 Ocak Salı

İmsak
06:37
Sabah
08:03
Öğle
13:15
İkindi
15:54
Akşam
18:18
Yatsı
19:38
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Antalya'da kayıp kadının öldürüldüğü iddiasına ilişkin bir kişi daha gözaltına alındı

Antalya'da kayıp kadının öldürüldüğü iddiasına ilişkin bir kişi daha gözaltına alındı

Yeni Malatyaspor, savunma oyuncusu Campi'yi transfer etti

Yeni Malatyaspor, savunma oyuncusu Campi'yi transfer etti

GÜNCELLEME - Antalya-Mersin kara yolunun Gazipaşa-Anamur kesimi heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı

GÜNCELLEME - Antalya-Mersin kara yolunun Gazipaşa-Anamur kesimi heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.