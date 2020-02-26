YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Afyon Kocatepe Üniversitesi’ne “Genç Ofis” kurulacak

Afyon Kocatepe Üniversitesi’ne “Genç Ofis” kurulacak

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 26.02.2020 15:45 | Son Güncelleme

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof.

Afyon Kocatepe Üniversitesi’ne “Genç Ofis” kurulacak

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) arasında yapılan iş birliği protokolü çerçevesinde Ahmet Necdet Sezer Kampüsünde “Genç Ofis” kurulacağını açıkladı.
AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Karakaş, ziyarette yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) arasında yapılan iş birliği protokolü kapsamında öğrencilerin yanı sıra üniversitedeki akademik ve idari personelin sportif, eğitsel, kültürel, gönüllülük ve sportif faaliyetlerinin geliştirilmesi ve bağımlılıkla mücadele, sosyal sorumluluk ve gönüllülük algılarının güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirtti.
Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ise, YÖK ve Bakanlık arasında imzalanan protokolle gönüllülüğün seçmeli ders olacağını, Türkiye’de ilk kez bir bakanlığın üniversite kampüslerinde kendine yer açacağını ve kurulacak “Genç Ofis” sayesinde gençlere birebir ulaşmış olacaklarını ifade etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bakın şekeri bırakınca hayatınızda neler değişecek!Bakın şekeri bırakınca hayatınızda neler değişecek!
Afyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyorAfyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

İkinci cemre suya düştü

İkinci cemre suya düştü

Büyükşehir ekipleri, yılkı atlarına yem bıraktı

Büyükşehir ekipleri, yılkı atlarına yem bıraktı

Göz tansiyonu problemine dikkat

Göz tansiyonu problemine dikkat

Amasya’da 1,3 milyon TL’lik doğum yardımı

Amasya’da 1,3 milyon TL’lik doğum yardımı

Kars’ta tilkilerin yiyecek arayışı

Kars’ta tilkilerin yiyecek arayışı

Asırlık lezzet Helvacı Ali, Hıghway’de

Asırlık lezzet Helvacı Ali, Hıghway’de

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 26 Şubat Çarşamba

İmsak
06:07
Sabah
07:29
Öğle
13:16
İkindi
16:22
Akşam
18:53
Yatsı
20:09

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler26 Şubat Çarşamba

Güven Eczanesi
Merkez
İpek Özteke Eczanesi
Merkez
Selcen Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Bolvadin
Çobanlar Eczanesi
Cobanlar
Yıldız Eczanesi
Dinar
Sevgi Eczanesi
Sandikli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Afyonkarahisarlı muharip gazilerden Akıncı’nın açıklamalarına tepki

Afyonkarahisarlı muharip gazilerden Akıncı’nın açıklamalarına tepki

Polisten kaçarken uyuşturucu paketlerini yola attılar

Polisten kaçarken uyuşturucu paketlerini yola attılar

Jandarma 6 ayda 103 faili meçhulü olayı aydınlattı

Jandarma 6 ayda 103 faili meçhulü olayı aydınlattı

Şuhutlu Fatma Keskin Türkiye Şampiyonu olarak Afyonkarahisar’ı gururlandırdı

Şuhutlu Fatma Keskin Türkiye Şampiyonu olarak Afyonkarahisar’ı gururlandırdı

Ustasından sucuk tarifi

Ustasından sucuk tarifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.