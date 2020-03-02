YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Afyon’da çalındı Malatya’da bulundu

Afyon’da çalındı Malatya’da bulundu

MALATYA HABERLERİ  | 02.03.2020 12:48 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da çalınan bir motosikleti satış için internetten ilan veren şahıs, Malatya’da yakalarak gözaltına alındı.Afyonkarahisar ili Emirdağ Polis Merkezi Amirliğine, 28 Şubat 2020 günü müracaat eden A.K.

Afyon’da çalındı Malatya’da bulundu

Afyonkarahisar’da çalınan bir motosikleti satış için internetten ilan veren şahıs, Malatya’da yakalarak gözaltına alındı.
Afyonkarahisar ili Emirdağ Polis Merkezi Amirliğine, 28 Şubat 2020 günü müracaat eden A.K. isimli şahıs evinin garajında bulunan, yaklaşık değeri 15 bin TL olan 2011 model motosikletinin 20 gün önce çalındığını bildirdi. Konuyla ilgili çalışma başlatılırken Malatya Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda ise motosikletin bir internet sitesinde Malatya’da satışa çıkartıldığı tespit edildi. Şüpheli şahsın kimlik ve adres bilgilerini belirleyen ekipler, şüphelinin ikametinde yapılan incelemede bulunan motosikletin, Afyondan çalınan motor olduğu anlaşıldı.
Şahsı gözaltına alan ekipler, motosiklete ise sahibine teslim etmek üzere el koydu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Saunada görülmemiş olay! 'Tek kelimeyle utanç vericiydi' Saunada görülmemiş olay! 'Tek kelimeyle utanç vericiydi'
2. Ordu Komutanlığı önünde ekipleri alarma geçiren olay!2. Ordu Komutanlığı önünde ekipleri alarma geçiren olay!

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

Kiviye korona virüsü darbesi

Kiviye korona virüsü darbesi

Kars tabyaları yok oluyor

Kars tabyaları yok oluyor

Karantina altına alınan şoförlerden iyi haber

Karantina altına alınan şoförlerden iyi haber

Kırşehir’de, mahallelere çevreye duyarlı konteyner dağıtımına başlandı

Kırşehir’de, mahallelere çevreye duyarlı konteyner dağıtımına başlandı

İzmirliler kara doydu

İzmirliler kara doydu

Malatya Namaz Vakitleri 2 Mart Pazartesi

İmsak
05:29
Sabah
06:50
Öğle
12:44
İkindi
15:55
Akşam
18:28
Yatsı
19:43

Malatya Nöbetçi Eczaneler 2 Mart Pazartesi

Aydoğan Eczanesi
Merkez
Bakan Eczanesi
Merkez
Ebru Eczanesi
Merkez
Yeni Çare Eczanesi
Merkez
Zeynep Yılmaz Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kar en fazla çocukları sevindirdi, sürücüleri üzdü

Kar en fazla çocukları sevindirdi, sürücüleri üzdü

Şehit mezarındaki Türk Bayrağı’na Jandarma hassasiyeti

Şehit mezarındaki Türk Bayrağı’na Jandarma hassasiyeti

Alikanlılar’da Alper dönemi

Alikanlılar’da Alper dönemi

Pazarcı soğukta tezgah açmadı

Pazarcı soğukta tezgah açmadı

Ticaret Bakanı Pekcan depremden etkilenen Malaya'da esnafı ziyaret etti

Ticaret Bakanı Pekcan depremden etkilenen Malaya'da esnafı ziyaret etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.