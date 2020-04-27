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Afyonkarahisar Baro Başkanı Av. Turgay Şahin:

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 27.04.2020 20:50 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Baro Başkanı Av.

Afyonkarahisar Baro Başkanı Av. Turgay Şahin:

Afyonkarahisar Baro Başkanı Av. Turgay Şahin, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın eş cinsellikle ilgili yaptığı açıklamalara ilişkin; “Bizler kutsallarımızı başkalarının özgürlük alanı olarak görmeyiz. Şunu bilsinler ki kutsal kitabımızın doğruları, doğrularımızdır. Bunu onlarla tartışacak değiliz” diye konuştu.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın Cuma hutbesinde Kur’an-ı Kerim’den okuduğu ayetler hakkında suç duyurusunda bulunulması ve Ankara ile İzmir Baro Başkanları tarafından da eleştirilmesiyle açıklamanın yankıları sürüyor. Afyonkarahisar Baro Başkanı Turgay Şahin yaptığı açıklamada, Allah, vatan ve namus kavramları etrafında kenetlenerek millet olmuş Türkiye’nin kırmızıçizgilerinin olduğunu belirterek “Kırmızıçizgilerimizle barışık yaşamayı seçenlere tahammülümüz tartışılmaz ama bu çizgiyi çiğnemeye niyetli olanları uyarıyoruz” diye konuştu.
Baro Başkanı Şahin, “Anayasa Md 33. dernek kurma hürriyeti ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâk ile başkalarının hürriyetlerinin korunması sebepleriyle ve kanunla sınırlanabilir. Yani bu gün, kendilerini bir dernek hükmi şahsiyeti altında dokunulmaz zannedenler, yasanın tanıdığı korumayı aşılmaz bir zırh görenler genel ahlak kavramına ters düştüklerinde bu koruma ve zırhın anlam ifade etmeyeceğini bilmelidir. Anayasanın temel kavramlarından birisi olan ‘Genel Ahlak’, hak ve hürriyetlerin kısıtlanabilmesi veya yasaklanması için kabul edilen meşru gerekçelerden birisidir. Anayasa Mahkemesi kararlarında Genel Ahlak ‘Belli bir zamanda bir toplumun büyük çoğunluğu tarafından benimsenmiş bulunan ahlâk kurallarıyla ilgili hareketleri gösteren ve kolayca anlaşılan bir anlam taşımaktadır.’ denilmektedir. Ama kanaatimce bu tanım yetersiz ve bulanıktır.
“Kutsallarımızı başkalarının özgürlük alanı olarak görmeyiz”
“Türk Milleti, kutsallarına saldırılmasını asla hoş görmemiştir. Bizler kutsallarımızı başkalarının özgürlük alanı olarak görmeyiz” diyen Şahin, o yüzden bazılarının aşağıladığı namus kavramının Türk milletinde hayat-memat meselesi olduğuna dikkat çekti. Şahin, “Namusumuz için yaşar namusumuz için ölürüz. Lafı eveleyip gevelemeden hedeflerinin açıkça kutsal kitabımız olduğunu söylemeseler de biz bu niyeti dün biliyorduk bugün de farkındayız. Şunu bilsinler ki kutsal kitabımızın doğruları, doğrularımızdır. Bunu onlarla tartışacak değiliz. Türlüğün Tarihi ve Manevi değerlerini dün olduğu gibi bugün de savunmaya devam edeceğiz. Kendilerini bu toprağın sahipleri olduğu rüyasından/vehminden uyandırmak zorunda kaldığımız için özür de dilemeyeceğiz. Bu rüyadan ne keder erken uyanırlarsa kendileri için o kadar iyidir. Keyifleri kaçacak diye bundan geri durmayacağız. Yine bir anayasal metin olan İstiklal Marşının da her dizesini, her kelime ve kavramını da bıkmadan usanmadan tekrar edeceğiz” dedi.

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