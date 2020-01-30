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Afyonkarahisar Barosundan Trump'ın sözde Orta Doğu barış planına tepki

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 30.01.2020 17:54 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Barosundan Trump'ın sözde Orta Doğu barış planına tepki

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Barosu Başkanı Turgay Şahin, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planına ilişkin, "ABD'nin sözde 'yüzyılın anlaşması' olarak takdim ettiği belge, meşru tek taraf olan Filistinlilerin görüşünün dahi alınmamış olması hak ve hukuk tanımazlığın vahametini artırmakta, bir fecaate dönüştürmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, anlaşmaların ihtilaflı iki taraf arasında meşru bir zeminde gerçekleşebileceğini dile getirdi.

Hukukta gasp ve işgalin suç olduğunu aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Bir diğerinin hakkını gasbeden, bir başkasının toprağını işgal edenle mağdur bir masaya oturtulup anlaştırılmaz. Mücrimi cezalandırır, mazluma hakkını teslim edersiniz. Kaldı ki ABD'nin sözde 'yüzyılın anlaşması' olarak takdim ettiği belge, meşru tek taraf olan Filistinlilerin görüşünün dahi alınmamış olması hak ve hukuk tanımazlığın vahametini artırmakta, bir fecaate dönüştürmektedir. Birleşmiş Milletlerin (BM) onca kararını yok sayan, işgal ettiği topraklardan çekilmeyen ve işgalini sürekli genişleterek mazlumların hakkını gasbeden İsrail oluşumu, hiçbir anlaşmaya taraf olamaz. Meşru bir aktör olarak, bir masaya davet edilmesi bile adalet kavramına ağır bir küfür niteliğindedir."

- "İşgali kabul etmiyoruz"

Şahin, ABD'nin açıkladığı sözde "yüzyılın anlaşması"nın bu anlamda, yok hükmünde ve bizatihi bu anlaşma açıklamasının, uluslararası hukuka göre suç olduğunu belirterek, bunun saygın devletler açısından bir skandal ve rezalet olarak görülmesi gerektiğini vurguladı.

İnsanlığa karşı işlenen suçlarda uzlaşma olmayacağına ve bu suçların zaman aşımına uğramayacağına dikkati çeken Şahin, "Emperyal güçlerle bir kez masaya oturdunuz mu, yenilgi ve zillet kaçınılmaz olur. Eğer hukuku ve adaleti önemsiyorsak, adil bir hüküm vermeye niyetli isek, İsrail ve ABD'ye karşı söylenecek başka bir söz bilmiyoruz. Başından beri işgali kabul etmiyoruz ve işgalciyi meşru bir aktör olarak görmeyi reddediyoruz." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Afyonkarahisar Barosu İsrail

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