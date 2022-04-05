Afyonkarahisar Belediye Başkanı Zeybek, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102. yıl dönümünü tebrik etti.

Zeybek, kutlama mesajında, kurulduğu günden bu yana toplumda saygınlığını ve güvenilirliğini koruyan, toplumsal değerlere ve sorunlara sahip çıkarak, ülkede ilkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışının en önemli örneği olan Anadolu Ajansının, üstlendiği sorumluluğu başarıyla yerine getirdiğini bildirdi.

Anadolu Ajansı çalışanlarını da çalışmalarından dolayı kutlayan Zeybek, şöyle devam etti:

"Bundan tam 102 yıl önce 6 Nisan 1920 yılında kurulan Anadolu Ajansı, kuruluşundan bugüne kadar teknik donanımıyla büyük bir ilerleme sağlayan ve habercilik alanında daima güvenilir haber kaynağı olmayı başarmıştır. Milleti doğru ve eksiksiz bilgilendirme görevini devam ettirerek kuruluş felsefesine bağlı olduğunu gösteren AA, etkinliği ve gücüyle dünyanın sayılı haber ajanslarından biri olmayı başarmıştır. Türkiye'nin gelişme ve ilerleme sürecindeki her adımına tanıklık eden Anadolu Ajansının, hizmetleriyle ülkeyi gururlandıran köklü bir kuruluş haline gelmiştir."

