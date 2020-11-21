Afyonkarahisar Belediyesi dolandırıcılık olaylarına karşı bir kez daha uyardı

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından kamuoyuna geçtiğimiz günlerde defalarca duyurulan bazı kişi veya kişiler tarafından belediyenin adını kullanarak iş adamlarından para toplamaya çalışıldığına yönelik ihbarlara yenileri eklendi.

Konu ile ilgili Afyonkarahisar Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, son günlerde aynı yöntemlerle dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığını belirtilerek, “Son günlerde özellikle Belediye Başkanımız Mehmet Zeybek ve başkan yardımcılarımızın ismini kullanan kişi veya kişiler, çeşitli bahanelerle iş adamlarımızdan para toplamaya çalışmaktadırlar.

Hemşehrilerimizin bu konuda duyarlı olmalarını ve bu kişi ya da kişilere itibar etmemeleri gerekiyor. Böyle bir durumla karşılaşanlar belediyemize veya güvenlik güçlerine haber vermeleri gerekmektedir. Vatandaşlarımız ve iş adamlarımız dikkatli olsunlar” ifadelerine yer verildi.



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