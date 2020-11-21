YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Afyonkarahisar Belediyesi dolandırıcılık olaylarına karşı bir kez daha uyardı

Afyonkarahisar Belediyesi dolandırıcılık olaylarına karşı bir kez daha uyardı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 21.11.2020 01:01 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından kamuoyuna geçtiğimiz günlerde defalarca duyurulan bazı kişi veya kişiler tarafından belediyenin adını kullanarak iş adamlarından para toplamaya çalışıldığına yönelik ihbarlara yenileri eklendi.Konu ile ilgili Afyonkarahisar Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, son günlerde aynı yöntemlerle dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığını belirtilerek, “Son günlerde özellikle Belediye Başkanımız Mehmet Zeybek ve başkan yardımcılarımızın ismini kullanan kişi veya kişiler, çeşitli bahanelerle iş adamlarımızdan para toplamaya çalışmaktadırlar.Hemşehrilerimizin bu konuda duyarlı olmalarını ve bu kişi ya da kişilere itibar etmemeleri gerekiyor.

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından kamuoyuna geçtiğimiz günlerde defalarca duyurulan bazı kişi veya kişiler tarafından belediyenin adını kullanarak iş adamlarından para toplamaya çalışıldığına yönelik ihbarlara yenileri eklendi.
Konu ile ilgili Afyonkarahisar Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, son günlerde aynı yöntemlerle dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığını belirtilerek, “Son günlerde özellikle Belediye Başkanımız Mehmet Zeybek ve başkan yardımcılarımızın ismini kullanan kişi veya kişiler, çeşitli bahanelerle iş adamlarımızdan para toplamaya çalışmaktadırlar.
Hemşehrilerimizin bu konuda duyarlı olmalarını ve bu kişi ya da kişilere itibar etmemeleri gerekiyor. Böyle bir durumla karşılaşanlar belediyemize veya güvenlik güçlerine haber vermeleri gerekmektedir. Vatandaşlarımız ve iş adamlarımız dikkatli olsunlar” ifadelerine yer verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler Geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler
TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı! TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı!

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 21 Kasım Cumartesi

İmsak
06:14
Sabah
07:40
Öğle
12:49
İkindi
15:25
Akşam
17:48
Yatsı
19:08

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler21 Kasım Cumartesi

Çiloğlu Eczanesi
Merkez
Sıhhat Eczanesi
Merkez
Ümıt Eczanesi
Merkez
Gözde Tunçer Eczanesi
Basmakci
Bızım Eczanesi
Bolvadin
Şifa Eczanesi
Cay
Egesu Eczanesi
Dazkiri
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.