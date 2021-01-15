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Afyonkarahisar Belediyesi haberleşme gruplarını BiP ve Telegram’a taşıdı

15.01.2021 16:24 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar Belediyesi, Whatsapp’taki veri güvenliği kaygıları sebebiyle haberleşme gruplarını BiP ve Telegram’a taşıdı.Küresel mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ın, gizlilik kaygılarına yol açan yeni kullanım şartları sebebiyle Afyonkarahisar Belediyesi tarafından oluşturulan iletişim grupları ve yerli bir operatörün geliştirdiği yerel şifreli mesajlaşma uygulaması BiP ile Telegram’ı kullanmaya başladı.Konuyla ilgili belediye bünyesinde oluşturulan haberleşme gruplarına Belediye Başkanı Mehmet Zeybek bir mesaj gönderdi.

Afyonkarahisar Belediyesi, Whatsapp’taki veri güvenliği kaygıları sebebiyle haberleşme gruplarını BiP ve Telegram’a taşıdı.
Küresel mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ın, gizlilik kaygılarına yol açan yeni kullanım şartları sebebiyle Afyonkarahisar Belediyesi tarafından oluşturulan iletişim grupları ve yerli bir operatörün geliştirdiği yerel şifreli mesajlaşma uygulaması BiP ile Telegram’ı kullanmaya başladı.
Konuyla ilgili belediye bünyesinde oluşturulan haberleşme gruplarına Belediye Başkanı Mehmet Zeybek bir mesaj gönderdi. Başkan mesajında; “Değerli mesai arkadaşlarım AB ülkelerine sözleşmeyi kabul edip etmeme seçeneği sunmasına rağmen ülkemizde uyguladığı dayatma ve Whatsapp’taki veri güvenliği kaygıları sebebiyle haberleşme gruplarımızı bundan böyle BiP ve Telegram üzerinden yapacağız. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.

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