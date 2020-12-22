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Afyonkarahisar Belediyesi iş yerini kapatmak zorunda kalan esnaf kiracılarından 3 ay ücret almayacak

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 22.12.2020 14:22 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Belediyesi iş yerini kapatmak zorunda kalan esnaf kiracılarından 3 ay ücret almayacak

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, yeni tip koronavirüs nedeniyle iş yerini kapatmak zorunda kalan ve belediyenin kiracısı konumundaki esnafta 3 ay süreyle ücret alınmayacağını açıkladı.

Zeybek, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını dolayısıyla yaşanan zorlu süreçte, Belediyenin bütün imkanlarıyla Afyonkarahisarlıların yanında olduğunu belirtti.

Yine Belediye olarak Kovid-19 sürecinde zor günler geçiren esnafın da yanında olduklarını ifade eden Zeybek, şunları kaydetti:

"İş yerini kapatmak zorunda kalan ve belediyemizin kiracısı konumundaki esnafımızdan üç ay kira almayacağız. Yine pandemi süreci boyunca ekonomik olarak etkilenerek faaliyetlerinde azalma meydana gelen kiracılarımızın kira bedellerinde, 3 ay boyunca yüzde 50 indirim yapma kararı aldık. Genelge gereği yüzde 18'den yüzde 8'e indirilen işyeri kiralama hizmetlerindeki KDV oranını 1 Haziran'a kadar uzattık."

Kentteki özel mülk sahiplerine de çağrıda bulunan Zeybek, zorlu sürecin birlik ve beraberlik içinde atlatılması için esnaftan alacakları kira bedellerini ertelemelerini talep etti.

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