YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Afyonkarahisar Belediyesinden eğitime önemli destek

Afyonkarahisar Belediyesinden eğitime önemli destek

05.02.2021 12:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Afyonkarahisar Belediyesinden eğitime önemli destek

Afyonkarahisar Belediyesi öğrencilerin uzaktan eğitime kolay erişebilmeleri için başlattığı ’Askıda Tablet-TV’ kampanyasında dağıtımlar başladı.Afyonkarahisar Belediyesi’nin çocuklarımızın eğitimine büyük önem verdiğini kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, “Göreve geldiğimiz günden bu yana eğitime verdiğimiz desteğe bir yenisini daha ekleminin mutluluğunu yaşıyoruz.

Afyonkarahisar Belediyesi öğrencilerin uzaktan eğitime kolay erişebilmeleri için başlattığı ’Askıda Tablet-TV’ kampanyasında dağıtımlar başladı.
Afyonkarahisar Belediyesi’nin çocuklarımızın eğitimine büyük önem verdiğini kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, “Göreve geldiğimiz günden bu yana eğitime verdiğimiz desteğe bir yenisini daha ekleminin mutluluğunu yaşıyoruz. Hatırlanacağı üzere ilk ve ortaöğretim öğrencilerimize burs desteğimizin yanı sıra kırtasiye desteğimiz, son olarak ise başlattığımız kampanya neticesinde 500’e yakın öğrencimizin tablet ihtiyacını karşılıyoruz. Onların derslerinden geri kalmasına gönlümüz asla razı olamazdı. Arkadaşlarımızın yapmış olduğu titiz araştırmalar neticesinde öğrencimizi bizzat evlerinde ziyaret ederek tabletlerini teslim edeceğiz. Bu vesileyle ben tüm öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyorum. Belediye olarak her zaman onlara destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Afyonkarahisar Belediyesinden eğitime önemli destek

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Geri sayım başladı' 'Geri sayım başladı'
Afyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyorAfyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyor

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 5 Şubat Cuma

İmsak
06:30
Sabah
07:53
Öğle
13:17
İkindi
16:05
Akşam
18:30
Yatsı
19:49

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler 5 Şubat Cuma

Ece Eczanesi
Merkez
Serdar Eczanesi
Merkez
Sule Eczanesi
Merkez
Gamze Eczanesi
Basmakci
Bızım Eczanesi
Bolvadin
Ecırlıoglu Eczanesi
Cay
Özdemır Eczanesi
Dazkiri
Tümünü Göster
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi

Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

MASKİ, Kırkağaç’taki bir okulda büyük bir zararın önüne geçti

MASKİ, Kırkağaç’taki bir okulda büyük bir zararın önüne geçti

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Başkan Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişini kutladı

Başkan Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişini kutladı

Diğer Haberler

Sandıklı’da trafik denetimi yapıldı

Sandıklı’da trafik denetimi yapıldı

Şuhut’ta kan bağışına yoğun ilgi

Şuhut’ta kan bağışına yoğun ilgi

Sebze ve meyveciler, fahiş fiyat artışlarından marketleri sorumlu tuttu

Sebze ve meyveciler, fahiş fiyat artışlarından marketleri sorumlu tuttu

HDI Sigorta Afyon Belediyespor'da 2 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

HDI Sigorta Afyon Belediyespor'da 2 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yük halatının kopması sonucu devrilen tırda 2 kişi yaralandı

Yük halatının kopması sonucu devrilen tırda 2 kişi yaralandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, Afyonkarahisar'da Basın Yayın Derneği ile siyasi partileri ziyaret etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, Afyonkarahisar'da Basın Yayın Derneği ile siyasi partileri ziyaret etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.