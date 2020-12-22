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Afyonkarahisar Belediyesi’nden vergi borcu yapılandırma uyarısı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 22.12.2020 16:07 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Belediyesinden ‘7256 sayılı kamu alacaklarının yapılandırılması’ kanunu ile ilgili uyarıda bulunularak, yapılandırmada son tarihin 31 Aralık olduğu hatırlatıldı.7256 sayılı vergi affı kapsamında belediyeye borcu bulunan vatandaşların yapılandırma için müracaatları devam ediyor.

Afyonkarahisar Belediyesi’nden vergi borcu yapılandırma uyarısı

Afyonkarahisar Belediyesinden ‘7256 sayılı kamu alacaklarının yapılandırılması’ kanunu ile ilgili uyarıda bulunularak, yapılandırmada son tarihin 31 Aralık olduğu hatırlatıldı.
7256 sayılı vergi affı kapsamında belediyeye borcu bulunan vatandaşların yapılandırma için müracaatları devam ediyor. Afyonkarahisar Belediyesi yapılandırma için son tarihin 31 Aralık olduğuna dikkat çekerek vatandaşlara çağrıda bulundu. Konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Belediyemiz emlak-çevre temizlik vergisi, ilan reklam vergisi, harcamalara katılım payları, su borçları ve kira borcu olan vatandaşların borçlarını yapılandırıyor. Borcu olan vatandaşlarımızın 7256 sayılı bazı alacakları yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun kapsamında belediyemizce borçları peşin 6-9-12 ve 18 aylık taksitler halinde yapılandırabilecek. Yapılandırma fırsatından yararlanmak isteyen vatandaşlarımız 31 Aralık 2020 Perşembe gününe kadar başvurularını gerçekleştirebilecekler.
Vatandaşlarımızın yapılandırma fırsatından faydalanmaları için belediyemize gelmeden https://www.afyon.bel.tr/duyuru/1/163/yapilandirma-basvuru-formu.aspx bu bağlantıdan yapılandırma başvurusunu yapıp, yapılandırdığı borçlarını belediyemiz ‘E-belediye’ sayfasından kredi kartıyla online ödemesini yapabilir” ifadelerine yer verildi.

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