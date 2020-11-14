Afyonkarahisar Belediyesine HES kodu ile girilecek

Afyonkarahisar İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından korona virüs (Covid-19) salgına yönelik ek tedbirler kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına girişler HES (Hayat Eve Sığar) kodu ile yapılacak. Bu kapsamda belediyeye girişlerde HES kodu ile yapılacak.

Afyonkarahisar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, HES kodu, ‘Hayat Eve Sığar’ mobil uygulaması üzerinden ‘HES kodu işlemleri’ bölümüne girilerek alınabileceği kaydedildi. Açıklamada, belediyeye giriş çıkışların HES kodu ile yapılacağı aktarılarak, belediyeye giriş çıkışlarda sorun yaşanmaması için vatandaşların HES kodlarını yanında bulundurmaları istendi.

