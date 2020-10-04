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Afyonkarahisar Eczacı Odası Başkanı Köken, trafik kazasında hayatını kaybetti

UŞAK HABERLERİ  | 04.10.2020 22:51 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Eczacı Odası Başkanı Köken, trafik kazasında hayatını kaybetti

Afyonkarahisar Eczacı Odası Başkanı Kazım Melih Köken (56), Uşak'ın Banaz ilçesinde motosikletiyle geçirdiği kazada yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Uşak-Afyon kara yolunda giden Oda Başkanı Köken (56) yönetimindeki 03 BG 033 plakalı motosiklet, Halıyazı mevkisinde savruldu. Köken'e, aynı yönde giden F.B. yönetimindeki 06 BU 6278 plakalı otomobil çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Köken'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Köken'in cenazesi Banaz Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

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