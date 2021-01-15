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Afyonkarahisar güne kar ile uyandı

15.01.2021 11:21 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar güne kar ile uyandı

Afyonkarahisar’da sabaha erken saatlerde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Afyonkarahisar’da sabaha erken saatlerde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar yağışı ile birlikte kentte hava sıcaklığı da hissedilir derecede azalarak ‘0’ dereceye kadar düştü.
Meteorolojinin bir çok kent ile birlikte Afyonkarahisar için günler önce verdiği kar yağışı uyarısı doğru çıkarken, kentte sabah erken saatlerde kar yağışı başladı. Yağışa hazırlıksız yakalanan yaya ve sürücüler zor anlar yaşarken, trafikte zaman zaman kısa süreli aksamalar meydana geldi. Kar yağışı sonrası kent beyaz bir örtü ile kaplanırken, araçların üstü de karla kaplandı. Kar yağışının devam ettiği kentte beyaz örtü kartpostallık görüntülerde ortaya çıkardı.

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Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 15 Ocak Cuma

İmsak
06:41
Sabah
08:08
Öğle
13:12
İkindi
15:45
Akşam
18:07
Yatsı
19:28

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler15 Ocak Cuma

Görgülü Fuar Eczanesi
Merkez
Yeni Nisa Eczanesi
Merkez
Zehra Eczanesi
Merkez
Gözde Tunçer Eczanesi
Basmakci
Saglık Eczanesi
Bolvadin
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Cay
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