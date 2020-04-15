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Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da cezaevlerinden tahliyeler başladı

KONYA HABERLERİ  | 15.04.2020 12:23 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da cezaevlerinden tahliyeler başladı

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'daki cezaevlerinden tahliyeler başladı.

Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından Afyonkarahisar Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumlarında polis ekipleri tedbir alarak, güvenliği sağladı.

Bu noktalardan kontrollü geçişlere izin verildi. Dezenfekte edilen belediye otobüsleri, cezaevi yerleşkelerine girdi.

Cezaevlerindeki işlemleri tamamlanarak tahliye edilen hükümlülerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, belediye otobüsleriyle evlerine gönderileceği kaydedildi.

- Karaman

Karaman'da da tahliyeler başladı. Kapılı ve Açık Ceza İnfaz Kurumlarının önünde polis ekipleri güvenlik önemi alırken, tahliye edilecek hükümlülerin yakınlarının cezaevlerinin önüne gitmesi engellendi.

İşlemleri tamamlanan hükümlülerin, Karaman'da ikamet edenlerin belediye otobüsleriyle, il dışında oturan hükümlülerin ise tedarik edilen ulaşım araçlarıyla evlerine gönderileceği öğrenildi.

- Aksaray

İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun yürürlüğe girmesiyle Aksaray'daki cezaevlerinden de tahliyeler başladı.

Tahliyeler sırasında jandarma ve polisin, yoğun güvenlik tedbiri aldığı gözlendi.

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Aksaray cezaevleri tahliye

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