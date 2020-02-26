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‘Afyonkarahisar Kendin Yap’ projesi kursu devam ediyor

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 26.02.2020 15:43 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün hazırladığı, Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Yeni Nesil Eğitim Programı (YENEP) kapsamında hazırlanan ‘Afyonkarahisar Kendin Yap’ projesi kapsamında mobil atölyede görev alacak 13 eğitmenin kursu devam ediyor.İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lise’si Mobilya Atölyesi’nde devam eden kursta eğitim gören eğitmenleri ziyaret etti.

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün hazırladığı, Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Yeni Nesil Eğitim Programı (YENEP) kapsamında hazırlanan ‘Afyonkarahisar Kendin Yap’ projesi kapsamında mobil atölyede görev alacak 13 eğitmenin kursu devam ediyor.
İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lise’si Mobilya Atölyesi’nde devam eden kursta eğitim gören eğitmenleri ziyaret etti. Ziyarette, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Betül Ersöz Özcan ve AR-GE Birim Çalışanı Nursefa Keskin’de hazır bulundu. Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Müdür Yalçın, Afyonkarahisar Belediyesi’nden hibe olarak alınan otobüsün, Mobil Atölyeye dönüştürüldükten sonra imkanı olmayan öğrencilere ulaştırılarak öğrenciler arasında fırsat eşitliğinin sağlanacağını söyledi. Yalçın şöyle devam etti:
“Mobil Atölyemizde, Robotik Kodlama İstasyonu ve Ahşap Tasarım istasyonu bulunacak. Bu istasyonda çalışabilmesi için öğretmenlerimize Ahşap Tasarım Eğitici Eğitimlerini başlattık. Ahşap tasarımı ile öğrencilerimiz istasyonda yaş özelliklerine göre tasarımlar yapacaklar. Yapmış oldukları özgün tasarımlar Mobil Ahşap Tasarım İstasyonu’nda ürün olarak ortaya çıkarılacak. Böylece öğrencilerimiz düşüncenin somutlaştırılmış halini görebilecek. Tüketici olmaktan ziyade, üreten bireyler olan öğrencilerimiz kendilerini gerçekleştirmiş olacak. Ayrıca günlük hayatta kullanılacak özgün tasarımlar oluşturarak magnet, anahtarlık, hediyelik eşya, resim çerçevesi gibi birçok üretimi yapılabilecek.”

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Merkez
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