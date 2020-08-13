YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Afyonkarahisar, Kütahya ve Konya'daki hırsızlıklarla ilgili 7 zanlı yakalandı

Afyonkarahisar, Kütahya ve Konya'daki hırsızlıklarla ilgili 7 zanlı yakalandı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 13.08.2020 16:06 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar, Kütahya ve Konya'daki hırsızlıklarla ilgili 7 zanlı yakalandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar, Kütahya ve Konya'daki 13 hırsızlık olayına karıştıkları gerekçesiyle 7 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar Jandarma Komutanlığı ekipleri, haziran ve temmuz aylarında Afyonkarahisar, Konya ile Kütahya'daki 12 ev ve bir otomobilden hırsızlıklarla ilgili bölgelerdeki kameraların kayıtlarını inceledi.

Ekipler, iki ay süren takibin ardından operasyon başlattı.

Hırsızlık yaptıkları iddia edilen şüphelilerin kaldığı Sinanpaşa ilçesine bağlı Küçükhüyük beldesi Kurtuluş mevkisindeki çadırlara operasyon düzenlendi.

Operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı, çadırlarda ve zanlıların üst aramasında 7 bin 50 lira, 400 avro, 10 çeyrek ve bir yarım altın, altın kol saati ve altın yüzük ele geçirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı? Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı?
TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı! TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Denizlisporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Denizlisporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Sağlık Bakanlığı onayladı: Tarım işçilerinin yüzü güldü

Sağlık Bakanlığı onayladı: Tarım işçilerinin yüzü güldü

Kahveci esnafı devletten destek bekliyor

Kahveci esnafı devletten destek bekliyor

Balıkesir’de korona virüs karantinası

Balıkesir’de korona virüs karantinası

Konya’da eyleme sahne olan kavşakta inceleme

Konya’da eyleme sahne olan kavşakta inceleme

Puğaça almak için fırına gitti, döndüğünde hayatının şokunu yaşadı

Puğaça almak için fırına gitti, döndüğünde hayatının şokunu yaşadı

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 13 Ağustos Perşembe

İmsak
04:30
Sabah
06:03
Öğle
13:08
İkindi
16:55
Akşam
20:03
Yatsı
21:29

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler13 Ağustos Perşembe

Güven Eczanesi
Merkez
İpek Özteke Eczanesi
Merkez
Kenar Eczanesi
Merkez
Gamze Eczanesi
Basmakci
Yasam Eczanesi
Cay
Özdemır Eczanesi
Dazkiri
Sena Eczanesi
Dinar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Afyonkarahisar'da kamyonet devrildi: 1 yaralı

Afyonkarahisar'da kamyonet devrildi: 1 yaralı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Afyonkarahisar'da bir mahalleye giriş çıkışlar sınırlandırıldı

Afyonkarahisar'da bir mahalleye giriş çıkışlar sınırlandırıldı

Ustasından sucuk tarifi

Ustasından sucuk tarifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.