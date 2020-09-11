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Afyonkarahisar STK Platformu üyeleri Mütercimler’den şikayetçi oldu

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 11.09.2020 16:46 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Platformu üyeleri İmam Hatip Liseleri ile ilgili sarf ettiği sözler nedeniyle tepki çeken Öğretim Üyesi Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.Afyonkarahisar Adliyesi önünde bir araya gelen platform üyeleri adına basın açıklamasını Ali Zengin yaptı.

Afyonkarahisar STK Platformu üyeleri Mütercimler’den şikayetçi oldu

Afyonkarahisar Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Platformu üyeleri İmam Hatip Liseleri ile ilgili sarf ettiği sözler nedeniyle tepki çeken Öğretim Üyesi Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.
Afyonkarahisar Adliyesi önünde bir araya gelen platform üyeleri adına basın açıklamasını Ali Zengin yaptı. Açıklamasında ilk İmam Hatiplerin açılmasının üzerinden 70 geçtiğini hatırlatan Zengin, o günden bu güne Türkiye’nin milli ve manevi değerlerinin güçlenmesi ve ülkenin kalkınması noktasında İmam Hatipliler’in önem vazifeler üstlendiğini kaydetti. Mütercimler’in sözlerinin kabullenilemez olduğunu belirten Zengin, “İmam Hatip camiası 1 milyon 300 bin öğrencisi, mezunları ve aileleriyle birlikte milyonlarca mensubu olan geniş bir ailedir. Erol Mütercimler adlı şahıs medya yolu ile İmam Hatip camiasına ve bu ülkenin dindar insanlarına karşı ağır hakaret ve iftirada bulunmuştur. Vicdana ve ahlaka sığmayan bu sözler asla kabul edilemez. Mütercimler ’in bu çıkışı, aklı ve vicdanı ideolojileri tarafından esir alınmış hastalıklı zihniyetin çirkin bir yansımasıdır. Bu söylem aynı zamanda ülkenin birliğini zehirlemekte, toplumda kin ve nefretin yayılmasına sebep olmaktadır. Ayrışma ve kamplaşmayı körükleyenler bilmelidirler ki, davranışları ülkemize yönelik kötü emel sahiplerinin, değirmenine su taşımaktadır. İmam Hatiplilere yöneltilen iftiralar ve mesnetsiz iddialar, aşağılayıcı küçük düşürücü ifadeler, sadece bu camiayı değil Türkiye’yi, 83 milyonluk ülkemizi, birliğimizi ve dirliğimizi hedef almaktadır. İşte bu gerekçe ile camiamıza yönelik iğrenç, aşağılık ithamlarda bulunan Mütercimler hakkında kamu davası açılması için Adalet Bakanlığımızı ve savcılarımızı göreve davet ediyoruz” dedi.
Grup üyeleri basın açıklamasının ardından şikayet dilekçelerini Cumhuriyet Savcılığına vermek üzere adliyeye girdi.

Afyonkarahisar STK Platformu üyeleri Mütercimler’den şikayetçi oldu

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