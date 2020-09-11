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Afyonkarahisar STK Platformundan Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 11.09.2020 16:22 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar STK Platformundan Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Sivil Toplum Kuruluşu (STK) Platformu, bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle yazar Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Afyonkarahisar Adliyesi önünde toplanan Afyonkarahisar STK platformu üyeleri, basın açıklaması yaptı.

STK Platformu sözcüsü Ali Zengin, Mütercimler'in basın yoluyla imam hatip camiası ve ülkenin dindar insanlarına karşı ağır hakaret ve iftirada bulunduğunu, vicdana ve ahlaka sığmayan bu sözlerin kabul edilemeyeceğini dile getirdi.

Bu söylemin aynı zamanda ülkenin birliğini zehirlediğini, toplumda kin ve nefretin yayılmasına sebep olduğunu vurgulayan Zengin, şunları kaydetti:

"Ayrışma ve kamplaşmayı körükleyenler bilmelidirler ki davranışları ülkemize yönelik kötü emel sahiplerinin değirmenine su taşımaktadır. İmam hatiplilere yöneltilen iftiralar ve mesnetsiz iddialar, aşağılayıcı küçük düşürücü ifadeler, sadece bu camiayı değil, Türkiye'yi, 83 milyonluk ülkemizi, birliğimizi ve dirliğimizi hedef almaktadır. İşte bu gerekçeyle camiamıza yönelik iğrenç, aşağılık ithamlarda bulunan Mütercimler hakkında kamu davası açılması için Adalet Bakanlığımızı ve savcılarımızı göreve davet ediyoruz."

Açıklamanın ardından Zengin ve platform üyeleri, suç duyurusu dilekçesini Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığına sundu.

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