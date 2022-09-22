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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

22.09.2022 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı 143,94 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Sucuk

HTS

143,94

143,94

Karkas etHTS

79,98

128,71

PastırmaHTS

300,43

300,43

Buğday

HMS

5,00

8,00

Arpa

HMS

5,50

5,50

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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Anahtar Kelimeler:
buğday sucuk

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 22 Eylül Perşembe

İmsak
05:16
Sabah
06:38
Öğle
12:56
İkindi
16:22
Akşam
19:03
Yatsı
20:20
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