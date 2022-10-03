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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

03.10.2022 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı en düşük 44,55, en yüksek 123,76 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Sucuk

HTS

44,55

123,76

Dana etiHTS

100,00

120,00

Sığır etiHTS

80,00

80,00

Buğday

HMS

5,20

7,62

Arpa

HMS

5,40

6,30

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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Anahtar Kelimeler:
buğday sucuk

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 3 Ekim Pazartesi

İmsak
05:27
Sabah
06:48
Öğle
12:52
İkindi
16:10
Akşam
18:46
Yatsı
20:02
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

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