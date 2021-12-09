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Afyonkarahisar Valisi Çiçek ile Belediye Başkanı Zeybek, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

09.12.2021 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar Valisi Çiçek ile Belediye Başkanı Zeybek, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AFYONKARAHİSA (AA) - Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ile Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına Frigya'nın kalbi olarak nitelendirilen Ayazini Köyü'nde katıldı.

Bir program için Frigya'nın kalbi olarak nitelendirilen Ayazini Köyü'nde bulunan Vali Çiçek ile Belediye Başkanı Zeybek, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.

Gökmen Çiçek, haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Annenin feryadı", yaşam kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Mutluluk gözyaşları", sporda ise Dimitriy Golubovich'in "Uçan Hollandalı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Belediye Başkanı Zeybek de haber kategorisinde Neal Waters'ın "Ormanın acı feryadı", yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "İdlib'deki kamplarda zorlu yaşam", sporda ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Vali Çiçek, yaptığı açıklamada, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasında her seferinde farklı duygular yaşadığını söyledi.

Her üç kategoride de birbirinden güzel fotoğrafların yer aldığını dile getiren Çiçek, şöyle konuştu:

"Özellikle gazetecilerimizin çok zor şartlar altında çektikleri kareler, bizleri o anın hissiyatına götürüyor. Yine, bu yıl da katıldığımız oylamada birbirinden güzel fotoğraflar vardı. Ben geçen sene seçim yaparken de çok zorlanmıştım. Bu yıl da zorlandım. Gerçekten ortada çok büyük bir emek var. AA'nın Yılın Fotoğrafları yarışmasını çok önemsiyorum. Bundan dolayı da yarışma Türkiye'de büyük bir ses getiriyor. Bu yarışmada yer alan gazetecilerimize de teşekkür ediyorum."

Belediye Başkanı Zeybek de organizasyonun, Türkiye'nin en anlamlı fotoğraf yarışması olduğunu vurgulayarak, "Oylamaya sunulan fotoğraflar gayet güzel. Yarışmada da önceden görmediğimiz fotoğraflar içerisinde seçim yapmak çok zor ama yine de kendimize göre değerlendirme yaptık." ifadelerini kullandı.

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