Afyonkarahisar ve Denizli’de yaban hayvanlarının envanteri çıkarıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında yaban hayvanlarının envanteri çıkarıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından Afyonkarahisar ve Denizli’de Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında 28 Eylül-2 Ekim 2020 tarihlerinde yaban hayvanı envanteri yapıldı. Toplam 30 ayrı noktada Afyonkarahisar ve Denizli’de 22 personelin katılımıyla yapılan envanterde hedef tür kızıl geyik olmak üzere yaban domuzu, kurt, tilki, çakal gibi memeli türlerin yanında akbaba, kartal, gibi yırtıcı kuşlarında sayımları gerçekleştirildi.

