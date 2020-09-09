Afyonkarahisar ve Karaman'da Kovid-19 tedbirlerine dikkat ediliyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar ve Karaman'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine genellikle uyuyor.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uygulama noktalarında belirli periyotlarda şehir içi trafiğinde faaliyet gösteren halk otobüsleri ve minibüslerde denetimlerini sürdürüyor.

Kent merkezinin en işlek caddeleri ve sokaklarında vatandaşlar, maske takmaya ve sosyal mesafe kurallarına uymaya özen gösteriyor.

Afyonkarahisarlı tatlıcı Barış Ülger, "Türkiye'de bayramdan sonra kimse kurallara doğru dürüst uymadı. Düğün, kafeterya ve eğlence merkezlerinde kurallara riayet edilmedi. Hal böyle olunca da ülkemizde vakalar yeniden artmaya başladı. Şimdi de yeninden yasaklar başlayacak gibi. Kentimizde son günlerde maske ve sosyal mesafeye ciddi oranda dikkat ediliyor. İnşallah, kurallara uyarsak hep birlikte bu hastalığı yeneceğiz." dedi.

İsmail Kızılçay da Kovid-19 tedbirleri konusunda devletin gerekli adımları attığını belirterek, "Son günlerde Afyonkarahisar'da maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmaya çalışılıyor. Ama geçtiğimiz bayramlar ve düğünlerde bu kurallara çok dikkat edilmedi. İnşallah, vatandaşlarımızın gerekli hassasiyeti göstermesiyle bu hastalığın üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.