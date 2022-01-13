Afyonkarahisar'da 10 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde iş yeri ve araçta 10 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çay'da kaçakçılık suçlarının deşifresine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, kentteki bir iş yeri ve araçta yaptığı aramada, 10 bin litre kaçak akaryakıt ile sayaçlı aktarma pompası ele geçirdi.

Şüpheli D.B. hakkında adli işlem yapıldı.

