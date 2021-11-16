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Afyonkarahisar'da 1220 litre sahte içki ele geçirildi

16.11.2021 00:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da 1220 litre sahte içki ele geçirildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde düzenlenen operasyonda 1220 litre sahte içki ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Dereçine beldesinde sahte içki imal edildiği ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 1106 litre sahte şarap, 114 litre sahte rakı, 64 litre viski, 30 litre etil alkol, 9 kilogram anason bitkisi, 37 bronz sikke, 4 bronz yüzük, bronz ok ucu, bronz obje, 3 ruhsatsız av tüfeği, 29 fişek, dedektör başlığı ve alkol imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan M.Ş, T.K, S.Y. ile M.G. hakkında adli işlem başlatıldı.

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Gözaltı Afyonkarahisar sahte içki

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