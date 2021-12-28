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Afyonkarahisar'da 13 yaşındaki kız çocuğundan 3 gündür haber alınamıyor

28.12.2021 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da 13 yaşındaki kız çocuğundan 3 gündür haber alınamıyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da 3 gündür kayıp olan 13 yaşındaki kız çocuğunun bulunması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Olucak Mahallesi'ndeki yaşadığı evlerinden 26 Aralık Pazar günü ayrılan Sudenur Yiğit'in ailesi, kızlarının geri dönmemesi üzerine durumu polise bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sudenur'un bulunması için çalışma başlattı.

Güvenlik güçleri, kayıp kızı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan kayıp kızın daha önce de evinden 2 defa kaçtığı, ailesinin bulduğu öğrenildi.

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