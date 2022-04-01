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Afyonkarahisar'da 15 hırsızlık zanlısı yakalandı

01.04.2022 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da 15 hırsızlık zanlısı yakalandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Çay ve Sinanpaşa ilçelerinde hırsızlık yaptığı öne sürülen 15 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çay'a bağlı Pazarağaç beldesi ve Kayadibi köyü ile Sinanpaşa'ya bağlı Tokuşlar köyündeki hırsızlıklara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık yaptıkları belirlenen 15 şüphelinin adreslerinde, çalıntı motosiklet, 1500 kilogram inşaat demiri, çok miktarda elektrik kablosu ile somun, somun sökmeye yarayan 16 anahtar, 2 demir makas, 3 kerpeten, 2 tornavida, çekiç ve pense ele geçirdi.

Gözaltına alınan 15 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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