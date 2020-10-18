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Afyonkarahisar'da 17 bina karantinaya alındı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 18.10.2020 20:12 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da 17 bina karantinaya alındı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 17 bina karantinaya alındı.

Emirdağ Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararlarla Kovid-19 salgınını önlemek ve vatandaşları salgından korumak için kentteki 17 binada karantina uygulamasının başlatıldığı belirtildi.

Adreslerin paylaşıldığı açıklamada, karantina tedbirlerine uymayanlar hakkında adli ve idari cezai işlem uygulanacağı ifade edildi.

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