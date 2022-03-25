Afyonkarahisar'da 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Ş.Ş. idaresindeki 03 KH 745 plakalı hafif ticari araç, Dişli beldesindeki Tarım Kredi Kooperatifi kavşağında M.M'nin kullandığı tescilsiz motosikletle çarpıştı.

Kazada sürücü M.M. ile motosikletteki S.S. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kayıtlarda çarpışma esnasında motosiklette bulunan S.S'nin hafif ticari aracın altında kaldığı ve yaralının aracın altından çıkarıldığı görülüyor.



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