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Afyonkarahisar'da 219 parça tarihi eser ele geçirildi

04.02.2022 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da 219 parça tarihi eser ele geçirildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 219 parça tarihi eser ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar neticesinde M.G'nin elinde tarihi eser niteliğindeki objeler olduğu bilgisine ulaştı.

Fiziki takibin ardından ekipler, bir dinlenme tesisinde M.G'yi yakaladı. Zanlının üst aramasında 214 sikke ve 5 obje ele geçirildi.

Şüpheli M.G. hakkında adli işlem yapıldı.

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