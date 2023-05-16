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Afyonkarahisar'da 3 ayrı motokros şampiyonası düzenlenecek

16.05.2023 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Gençler Motokros Şampiyonası, Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Motokros Şampiyonası ve Türkiye Motokros Şampiyonası, 20-21 Mayıs'ta Afyonkarahisar'da düzenlenecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun açıklamasına göre, dünyanın en önemli pistlerinden birine sahip Afyonkarahisar, hafta sonu Avrupa, Balkanlar ve Türkiye'den genç motokrosçulara ev sahipliği yapacak.

Afyonkarahisar Belediyesinin destekleriyle gerçekleştirilecek organizasyonlara Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Moldova, Yunanistan, Arnavutluk, Macaristan, Hırvatistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sporcuların katılması bekleniyor.

ÜÇ FARKLI ŞAMPİYONA BİR ARADA YAPILACAK

Anadolu Motor Sporları Kulübü organizatörlüğünde düzenlenecek organizasyonlarda, Avrupa Gençler Motokros Şampiyonası'nın üçüncü ayak yarışı, BMU Motokros Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışı ve Türkiye Motokros Şampiyonası'nın ilk yarışında sporcular, kürsüye çıkmak için mücadele edecek.

Şampiyonalarda MX, MX1, MX2, MX2 junior, MX125, MX senior, veteran, kadınlar, 50cc, 65cc ve 85 cc kategorilerinde yarışlar düzenlenecek.

Organizasyonlar, 20 Mayıs Cumartesi günü antrenman ve sıralamalarla başlayacak. Aynı gün MX, MX senior, veteran ve minik sporcuların yer aldığı 50 cc sınıflarının ilk etap yarışları yapılacak.

Sporcular, 21 Mayıs Pazar günü ise iki etap halinde son yarışlarına çıkacak.

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Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 16 Mayıs Salı

İmsak
03:58
Sabah
05:38
Öğle
12:59
İkindi
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Akşam
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