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Afyonkarahisar’da 31 gölete 208 bin 500 balık salındı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 15.05.2020 16:52 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da "İç Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezi ve 10 ilçedeki 31 gölete 208 bin 500 balık salındı.İl merkezi başta olmak üzere, Bolvadin, Çay, Dinar, İhsaniye, İscehisar, Kızılören, Sandıklı, Sinanpaşa, Sultandağı ve Şuhut ilçelerindeki tatlı su kaynaklarına 208 bin 500 sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Afyonkarahisar’da "İç Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezi ve 10 ilçedeki 31 gölete 208 bin 500 balık salındı.
İl merkezi başta olmak üzere, Bolvadin, Çay, Dinar, İhsaniye, İscehisar, Kızılören, Sandıklı, Sinanpaşa, Sultandağı ve Şuhut ilçelerindeki tatlı su kaynaklarına 208 bin 500 sazan balığı yavrusu bırakıldı. Erkemen göletinde gerçekleştirilen balıklandırma çalışmasına Erkmen Belediye Başkanı Memduh Kuş ile Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Acar da katıldı.
Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Acar, yaptığı açıklamada Afyonkarahisar’ın tatlı su kaynakları bakımından zengin olduğunu ve her yıl düzenli olarak göl ve göletlerde balıklandırma çalışmalarının yapıldığını ifade etti. Ekiplerin il merkezi ve 10 ilçedeki 2020 yılı balıklandırma çalışmalarını tamamladığını dile getiren Acar, şöyle devam etti:
"Bakanlığımızın her yıl düzenli olarak iç suları balıklandırma projesi kapsamında göl ve göletlere balık bırakılmaktadır. Afyonkarahisar’da da bu yıl 31 tatlı su kaynağına 208 bin 500 sazan balığı yavrusu bırakıldı. İlimizde göl ve göletlerinde bulunan balıklarımızın sürekliliğinin sağlanabilmesi için üreme döneminde yumurta bırakmasına müsaade edilmeli ve vatandaşlarımızın 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında amatör avcılık yapmaması önemlidir."

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