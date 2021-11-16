YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Afyonkarahisar'da 4 kişinin öldüğü otomobilden yaralı kurtulduktan sonra hastanede yaşamını yitiren genç toprağa verildi

Afyonkarahisar'da 4 kişinin öldüğü otomobilden yaralı kurtulduktan sonra hastanede yaşamını yitiren genç toprağa verildi

16.11.2021 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da 4 kişinin öldüğü otomobilden yaralı kurtulduktan sonra hastanede yaşamını yitiren genç toprağa verildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Çıkrık beldesinde ateş açılması sonucu 4 kişinin öldüğü otomobilden yaralı kurtulduktan sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yusuf Mercan'ın cenazesi, defnedildi.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde 9 gün süren tedavisini ardından yaşamını yitiren Yusuf Mercan'ın (31) cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Mercan'ın naaşı, Çıkrık Belde Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Cenazeye, Mercan'ın yakınları, Çıkrık Belediye Başkanı Recep Küçükkayar ve vatandaşlar katıldı.

Küçükkayar, gazetecilere, belde halkının Yusuf Mercan'ın ölümü ile ikinci şoku yaşadığını söyledi.

Yusuf Mercan'ın hayatını kaybettiğini öğrendiklerinde çok üzüldüklerini dile getiren Küçükkayar, "Beldemizde daha önceden böyle olaylar yaşamıyorduk. Kasabamız gayet sakindi. Gerçekten çok üzgünüz, bir aile yok oldu. Şoku atlatmadan şimdi ikinci şok geldi. Yusuf Mercan da vefat etti. Allah rahmet eylesin, çok üzgünüz." dedi.

- Olay

Çıkrık beldesi meydanında 6 Kasım'da İ.K'nin, otomobile silahla ateş açması sonucu kızının boşandığı eşi Yusuf Mercan, dünürleri Mevlüt ve Şefika ile eski damadının kız kardeşi Hatice Mercan ve anneannesi Hanife Mutlu yaralanmıştı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hanife Mutlu, Mevlüt, Hatice ve Şefika Mercan yaşamını yitirmişti. İ.K, "kasten adam öldürmek ve yaralamak"tan tutuklanmıştı.

Olayda yaralanan Yusuf Mercan, hastanedeki 9 günlük yaşam mücadelesini dün kaybetmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERYılan hikayesine döndüYılan hikayesine döndü
PARTNER Bülent Ersoy küplere bindi! "Terbiye sınırlarını aştı" Bülent Ersoy küplere bindi! "Terbiye sınırlarını aştı"
Afyonkarahisar'da otomobile ateş açılması sonucu 4 kişi öldüAfyonkarahisar'da otomobile ateş açılması sonucu 4 kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 16 Kasım Salı

İmsak
06:09
Sabah
07:34
Öğle
12:48
İkindi
15:28
Akşam
17:51
Yatsı
19:11
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Demir, trafik kazasında hayatını kaybetti

TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Demir, trafik kazasında hayatını kaybetti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Antalya'da dağlık alana düşen paraşütçü için kurtarma çalışması başlatıldı

Antalya'da dağlık alana düşen paraşütçü için kurtarma çalışması başlatıldı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market'in 550'nci şubesi Karabük'te açıldı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market'in 550'nci şubesi Karabük'te açıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.