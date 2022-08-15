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Afyonkarahisar'da 4 suçtan aranan kişi markette yakalandı

15.08.2022 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da 4 suçtan aranan kişi markette yakalandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da 4 suçtan 14 yıl hapis cezasıyla aranan kişi markette yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve uyuşturucu madde ticareti yapma, basit yaralama, taksirle ölüme neden olma ve nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından 13 yıl 11 ay 22 gün hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezası ile aranan G.Ö'yü, İstiklal Mahallesi'ndeki bir markette alışveriş yaparken yakaladı.

Gözaltına alınan G.Ö, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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