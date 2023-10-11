YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Afyonkarahisar’da 42 okulun yapım işi devam ediyor

Afyonkarahisar’da 42 okulun yapım işi devam ediyor

11.10.2023 14:09 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi tarafından eğitim alt yapısını güçlendirmeye yönelik gerçekleştirilen 42 okulun yapım işinin devam ettiği belirtildi.

Afyonkarahisar’da 42 okulun yapım işi devam ediyor

İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü eğitim yatırımlarına hızla devam ediyor. Yapılan yatırımlar ve devam eden çalışmalar ile il genelinde eğitim alt yapısı güçlendiriliyor. Kurum tarafından 2023 yılı yatırım programı çerçevesinde tamamlanan ve devam eden işler ile çocukların modern eğitim yuvalarına kavuşacakları, eğitim-öğretimdeki fiziki eksikliklerin de giderileceği kaydedildi. Bu çerçevede 42 adet okul yapım işine ait 1 okulun yapım işleri tamamlanarak öğrencilerin hizmetine sunuldu. 21 okulun inşaatı devam ederken, 7 okulun yapılmasına dair ihale işlemlerinin ise sürdüğü, 3 okulda ise ihale öncesi işlemler devam ettiği ifade edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karadeniz’de “kahverengi kokarca” alarmı: "Topyekun mücadele başlatılmalı"Karadeniz’de “kahverengi kokarca” alarmı: "Topyekun mücadele başlatılmalı"
Kadıköy’de emniyet kemeri takmayan taksi şoförlerine ceza kesildiKadıköy’de emniyet kemeri takmayan taksi şoförlerine ceza kesildi
Elazığ’da uyuşturucu taciri tutuklandıElazığ’da uyuşturucu taciri tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 11 Ekim Çarşamba

İmsak
05:34
Sabah
06:56
Öğle
12:50
İkindi
16:01
Akşam
18:34
Yatsı
19:50

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler11 Ekim Çarşamba

Serim eczanesi
Merkez
Ömür eczanesi
Dazkiri
Saglik eczanesi
Emirdag
Pinar eczanesi
Ihsaniye
Saglik eczanesi
Sandikli
Onur eczanesi
Suhut
Toprak eczanesi
Sultandagi
Tümünü Göster
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düğün şakası olay oldu! Cebinden çıkarttı

Düğün şakası olay oldu! Cebinden çıkarttı

Fiyatı yarıya indi! Samsonite çantada kaçırılmayacak büyük fırsat

Fiyatı yarıya indi! Samsonite çantada kaçırılmayacak büyük fırsat

"Bir fiyatına üç" kampanyasına katıldı! Hayatını kaybetti

"Bir fiyatına üç" kampanyasına katıldı! Hayatını kaybetti

Kadın muhabirin arkasından yaklaşarak öpmeye çalıştı

Kadın muhabirin arkasından yaklaşarak öpmeye çalıştı

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.