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Halef'in fişi çekildi! Başrol Biran Damla Yılmaz kendini tutamadı

Now Tv ekranlarında izleyicisiyle buluşan Halef: Köklerin Çağrısı dizisi yeni sezonda bir türlü istediği reytingi yakalayamadı. İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz'ın başrollerini paylaştığı dizi için final kararı verildi.

Halef'in fişi çekildi! Başrol Biran Damla Yılmaz kendini tutamadı
Öznur Yaslı İkier

Perşembe akşamları NOW TV ekranında yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı dizisi bu hafta 41. bölümüyle ekrana geldi. Yeni sezonda senaryoda ve oyuncu kadrosunda değişikliğe giden fenomen dizi istediği başarıyı bir türlü yakalayamadı.

İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz'ın başrollerini paylaştığı dizi reytinglerde düşüş yaşadı. Bu haftada reytingler yükselmeyince dizi için final kararı verildi.

Halef in fişi çekildi! Başrol Biran Damla Yılmaz kendini tutamadı 1

FİNAL YAPACAK

Geçen sezon uzun süre perşembe akşamları zirvede kalan Most Production imzalı fenomen dizi 43. bölümle ekran macerasını noktalayacak.

Halef in fişi çekildi! Başrol Biran Damla Yılmaz kendini tutamadı 2

Final haberinin ardından dizinin başrolü Biran Damla Yılmaz'ın NOW'u takipten çıkması dikkatlerden kaçmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Biran Damla Yılmaz İlhan Şen Now Tv
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