Halef'in fişi çekildi! Başrol Biran Damla Yılmaz kendini tutamadı

Perşembe akşamları NOW TV ekranında yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı dizisi bu hafta 41. bölümüyle ekrana geldi. Yeni sezonda senaryoda ve oyuncu kadrosunda değişikliğe giden fenomen dizi istediği başarıyı bir türlü yakalayamadı.

İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz'ın başrollerini paylaştığı dizi reytinglerde düşüş yaşadı. Bu haftada reytingler yükselmeyince dizi için final kararı verildi.

FİNAL YAPACAK

Geçen sezon uzun süre perşembe akşamları zirvede kalan Most Production imzalı fenomen dizi 43. bölümle ekran macerasını noktalayacak.

Final haberinin ardından dizinin başrolü Biran Damla Yılmaz'ın NOW'u takipten çıkması dikkatlerden kaçmadı.