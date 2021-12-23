Afyonkarahisar'da 6 milyon 200 bin makaron ele geçirildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde durdurulan kamyonda 6 milyon 200 bin boş makaron bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarda şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.

Operasyonda, kamyonun kasasına yüklenmiş paketlerde 6 milyon 200 bin boş makaron ele geçirildi.

Polis ekipleri, kamyon sürücüsü D.İ'yi gözaltına aldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz