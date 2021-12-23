YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Afyonkarahisar'da 6 milyon 200 bin makaron ele geçirildi

Afyonkarahisar'da 6 milyon 200 bin makaron ele geçirildi

23.12.2021 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da 6 milyon 200 bin makaron ele geçirildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde durdurulan kamyonda 6 milyon 200 bin boş makaron bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarda şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.

Operasyonda, kamyonun kasasına yüklenmiş paketlerde 6 milyon 200 bin boş makaron ele geçirildi.

Polis ekipleri, kamyon sürücüsü D.İ'yi gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
PARTNER"Onun adını bile anmayalım""Onun adını bile anmayalım"
Afyonkarahisar'da kar yağışı etkili oluyorAfyonkarahisar'da kar yağışı etkili oluyor
Anahtar Kelimeler:
polis Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 23 Aralık Perşembe

İmsak
06:38
Sabah
08:06
Öğle
13:02
İkindi
15:27
Akşam
17:47
Yatsı
19:11

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler23 Aralık Perşembe

Begüm Eczanesi
Merkez
Ertunç Eczanesi
Merkez
Gizem Eczanesi
Merkez
Gözde Tunçer Eczanesi
Basmakci
Tahmısoglu Eczanesi
Bolvadin
Yasam Eczanesi
Cay
Ömür Eczanesi
Dazkiri
Tümünü Göster
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Tekirdağ'da forkliftin altında kalan kadın işçi öldü

Tekirdağ'da forkliftin altında kalan kadın işçi öldü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Mardin'de Suriyeli kuyumcunun öldürüldüğü saldırıya ilişkin 3 zanlı yakalandı

Mardin'de Suriyeli kuyumcunun öldürüldüğü saldırıya ilişkin 3 zanlı yakalandı

İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

45 yaşından sonra öğrendiği el sanatını gelecek kuşaklara aktarmak istiyor

45 yaşından sonra öğrendiği el sanatını gelecek kuşaklara aktarmak istiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.