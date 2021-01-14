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Afyonkarahisar'da 662 parça tarihi eser ele geçirildi

14.01.2021 19:46 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar'da 662 parça tarihi eser ele geçirildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 662 parça tarihi eser ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu O.Ç'nin elinde tarihi sikkeler ve objeler olduğu bilgisine ulaştı.

Şüphelinin ikametine düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 409 sikke, 226 obje, 20 yüzük, 6 ok ucu, taşlaşmış ağaç fosili ve dedektör ele geçirildi.

Ekipler şüpheli O.Ç'yi gözaltına aldı.

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